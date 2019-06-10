ترامب يغرد على "تويتر" مهاجما موقع التواصل المفضل لديه

رمى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حجرا في بئر "تويتر" الذي يشرب منه يوميا، وشنّ هجوما على موقع التواصل المفضل لديه، متهما إياه في تغريدة على الموقع "بإسكات" اليمين والمحافظين.

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وقال "ترامب" عبر الموقع نفسه: "على "تويتر" السماح للأصوات المحافظة المحظورة بالعودة إلى المنصة، من دون قيود. هذا يدعى حرية التعبير، لا تنسوا... ترتكبون خطأ هائلا".

Twitter should let the banned Conservative Voices back onto their platform, without restriction. It’s called Freedom of Speech, remember. You are making a Giant Mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2019

وتشدد "تويتر" في المدة الأخيرة، كما منصات أخرى مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" و"يوتيوب"، من قيودها تجاه شخصيات متهمة بالترويج للخطابات العنيفة المعادية للسامية، والمحرضة على العنصرية.

واتخذت هذه القرارات تحت ضغط من يعتبرون أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تحجب سريعا المنشورات الإشكالية أو الصادمة.

ومن بين الشخصيات التي تعرضت للحظر على منصة واحدة أو أكثر: أليكس جونز مؤسس موقع "انفوورز" الشهير لدى اليمين المتطرف الأمريكي، والذي أعلن ترامب سابقا تعاطفه معه.

ويكرر الملياردير الجمهوري الذي يتابعه عبر "تويتر" نحو 61 مليون شخص، هجماته ضدّ عمالقة التكنولوجيا، معتبرا أنّهم "في صف اليسار الديموقراطي المتطرف".

المصدر: وكالات