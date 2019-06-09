 
مباشر

نشطاء يعترضون حفارة لشركة "بي.بي" في بحر الشمال

أخبار العالم

نشطاء يعترضون حفارة لشركة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lyrn

قال نشطاء في جماعة السلام الأخضر اليوم الأحد إنهم أوقفوا حفارة نفطية، في بحر الشمال تابعة لشركة "بي.بي" البريطانية، كانت متوجهة للتنقيب عن النفط في بحر الشمال قبالة إسكتلندا.

وطالب النشطاء الشركة، التي تعتبر من كبريات شركات الطاقة في العالم، بالتوقف عن حفر آبار جديدة وعدم الاستثمار إلا في الطاقة المتجددة أو إيقاف أعمالها وإعادة الأموال للمستثمرين.

إقرأ المزيد
إخلاء منصة نفط بحرية نرويجية بعد اصطدام سفينة بها
إخلاء منصة نفط بحرية نرويجية بعد اصطدام سفينة بها

وجاء في بيان للجماعة البيئية، أن فريقا من النشطاء على متن قوارب توقفوا بجانب الحفارة التي تزن 27 ألف طن أثناء محاولتها مغادرة خليج "كرومارتي فيرث".

المصدر: رويترز

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا