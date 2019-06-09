نشطاء يعترضون حفارة لشركة "بي.بي" في بحر الشمال

قال نشطاء في جماعة السلام الأخضر اليوم الأحد إنهم أوقفوا حفارة نفطية، في بحر الشمال تابعة لشركة "بي.بي" البريطانية، كانت متوجهة للتنقيب عن النفط في بحر الشمال قبالة إسكتلندا.

وطالب النشطاء الشركة، التي تعتبر من كبريات شركات الطاقة في العالم، بالتوقف عن حفر آبار جديدة وعدم الاستثمار إلا في الطاقة المتجددة أو إيقاف أعمالها وإعادة الأموال للمستثمرين.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان للجماعة البيئية، أن فريقا من النشطاء على متن قوارب توقفوا بجانب الحفارة التي تزن 27 ألف طن أثناء محاولتها مغادرة خليج "كرومارتي فيرث".

المصدر: رويترز