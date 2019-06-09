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أذربيجان: مقتل جندي نتيجة انتهاك الجانب الأرمني وقف إطلاق النار

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أذربيجان: مقتل جندي نتيجة انتهاك الجانب الأرمني وقف إطلاق النار
Sputnik Karo Saakyan
(صورة أرشيفية)
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أعلن المكتب الصحفي التابع لوزارة الدفاع الأذربيجانية، مقتل جندي أذربيجاني عند الحدود مع أرمينيا، متهما الجانب الأرمني بخرق نظام وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، عن المكتب الصحفي قوله في بيان: "قامت وحدات القوات المسلحة الأرمنية، التي تنتهك بشكل صارخ وقف إطلاق النار على خط المواجهة، باستفزاز مجددا. يوم 9 يونيو، بقتل الجندي من الجيش الأذربيجاني خليلوف إيلشان نتيجة لإطلاق نار عدواني باتجاه منطقة التتار من الجبهة".

وأعربت وزارة الدفاع الأذربيجانية، عن خالص تعازيها لأقارب وذوي القتيل.

المصدر: إنترفاكس

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