 
مباشر

زاخاروفا: واشنطن تبذل كل ما في وسعها لإضعاف العلاقة بين موسكو وبكين

أخبار العالم

زاخاروفا: واشنطن تبذل كل ما في وسعها لإضعاف العلاقة بين موسكو وبكين
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lyqe

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بأي شيء، في سبيل إضعاف العلاقات بين روسيا والصين.

وأضافت زاخاروفا اليوم، في حديث لقناة " روسيا –"1 ، أن "واشنطن تنفذ فعليا خططا محددة لتحقيق هذا الهدف".

وأشارت ممثلة وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الغرب، شعر بالرعب، مما يجري من تعاون بين روسيا والصين.

إقرأ المزيد
بوتين يؤكد بعد محادثات مع شي جين بينغ تطابق مواقف روسيا والصين حول أهم القضايا الدولية
بوتين يؤكد بعد محادثات مع شي جين بينغ تطابق مواقف روسيا والصين حول أهم القضايا الدولية

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، محادثات في موسكو يوم الأربعاء الماضي، وشاركا معا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي يومي 6 و7 يونيو، وكان شي الضيف الرئيسي للمنتدى.

وقال الرئيس الصيني، إن العلاقات الروسية الصينية تتطور باطراد، وتعيش حاليا طفرتها، وأكد أن روسيا والصين تدعمان بقوة بعضهما البعض وتحميان مصالحهما الحيوية المشتركة.

ونوه بأن روسيا، تعتبر أكثر دولة زارها، منذ توليه منصب الرئاسة في بلاده.

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا