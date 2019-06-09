بوروشينكو: مستعد لتولي منصب رئيس وزراء أوكرانيا

أعرب رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو، عن استعداده لشغل منصب رئيس حكومة البلاد، إذا فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال في مجال رده على سؤال، حول مدى استعداده لشغل منصب رئيس الحكومة: "طبعا، نعم، إذا فزنا في الانتخابات".

ولم يؤكد بوروشينكو، ما إذا كان سيقبل المقعد النيابي، أو سيرفض التفويض بعد الانتخابات.

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وفي وقت سابق من اليوم، قدم بوروشينكو، خلال مؤتمر حزب "التضامن الأوروبي" ( الذي كان حتى نهاية مايو، يسمى كتلة بترو بوروشينكو) قائمة أول عشرة مرشحين للحزب، وبالإضافة له، ضمت القائمة، رئيس البرلمان أندريه باروبي، والنائب الأول لرئيس البرلمان إيرينا غيراشينكو، وقائد القوات المحمولة جوا في الجيش الأوكراني ميخائيل زابرودسكي، والمغنية صوفيا فيدينا، وعضو البرلمان مصطفى دزميليف، وكذلك يانا زينكيفيتش، ومحافظ مقاطعة لفوف أوليغ سينوتكا، وممثل "مجلس شعب تتار القرم" أحمد تشيغوز، وكذلك نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأطلسي إيفانا كليمبوش تسينتسادي.

ويركز برنامج حزب بوروشينكو، على الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي، وتعميق الخلافات مع روسيا.

المصدر: تاس