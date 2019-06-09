كازاخستان.. إيقاف 100 شخص شاركوا في مظاهرة غير مرخصة

أفادت وزارة داخلية كازاخستان بأنه تم توقيف حوالي 100 شخص خلال مظاهرة غير مرخصة في العاصمة "نور سلطان"، اليوم الأحد.

ونفت الداخلية وفاة عجوز مشارك في المظاهرة موضحة أنه فقد وعيه وتم استدعاء الإسعاف على الفور، وقام الموجودون بتقديم الإسعافات الأولية له، قبل وصول سيارة الإسعاف.

وذكر مصدر في الوزارة، أن الرجل غادر المكان بنفسه بعد ذلك رفقة طاقم طبي.

وأشار إلى أن المعلومات المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي "حول وفاة الشخص المذكور أثناء اعتقال مزعوم من جانب الشرطة لمخالفي النظام العام، غير صحيحة ولا تتفق مع الواقع".

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وقال المصدر: "لم يستخدم رجال الشرطة، أي وسائل أو مواد خاصة ضد المتظاهرين".

وحذرت إدارة شرطة العاصمة الكازاخستانية من نشر معلومات كاذبة، وهددت من يقوم بذلك، بالملاحقة الجنائية وفقًا للمادة 274 من القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان.

قبل ذلك أفادت الأنباء، بأن مئات الأشخاص تجمعوا في يوم الانتخابات الرئاسية، للمشاركة في احتجاجات غير مصرح بها، في ألماتا و"نور سلطان".

وصباح اليوم، فتحت مراكز الاقتراع في كازاخستان أبوابها أمام الناخبين، للتصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة، وهي الأولى دون مشاركة الرئيس الأول للبلاد نور سلطان نزاربايف.

المصدر: إنترفاكس