خامنئي يعفو عن مئات المحكومين في إيران

أصدر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الأحد عفوا شمل مئات المحكومين، ونص على تخفيف العقوبة عن عشرات المدانين.

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية بأن خامنئي وبمناسبة عيد الفطر وافق على اقتراح رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام إبراهيم رئيسي، وأصدر العفو وخفض العقوبة عن 691 مدانا في المحاكم العامة والثورية والعسكرية ومنظمة التعزيرات الحكومية المختصة بالمخالفات الاقتصادية.

ولم تكشف الوكالة تفاصيل إضافية تتعلق بهوية المشمولين بالعفو، وطبيعة الجرائم المدانين بها.

المصدر: "إرنا"