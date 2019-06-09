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ظريف لواشنطن: سنرى!

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ظريف لواشنطن: سنرى!
Reuters Carlo Allegri
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سخر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من واشنطن التي أكدت أن الصور التي نشرتها طهران لصواريخ ومقاتلات جديدة مفبركة بـ"فوتوشوب"، قائلا: سنرى!

وقال ظريف للصحفيين اليوم الأحد ردا على التصريحات التي جاءت على لسان المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران براين هوك: "سنرى ذلك في المستقبل".

وذكر وزير الخارجية الإيراني أن السياسات الأمريكية لم تستهدف الجمهورية الإسلامية فحسب بل والعالم برمته، وأشاد بقرار ورسيا والصين التخلي عن استخدام الدولار الأمريكي في التبادلات الاقتصادية، مشددا على أن الوقت الآن مناسب لـ"التناغم ومنع الولايات المتحدة من انتهاج سياسات أحادية الجانب ضد العالم".

كما تطرق وزير الخارجية الإيراني إلى زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المرتقبة إلى طهران في مسعى لتخفيف التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، وقال إن القادة الإيرانيين سيطلعون آبي على وجهات نظر طهران و"سيصغون بعناية" لآرائه.

المصدر: "إرنا"

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