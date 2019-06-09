نبأ كاذب عن إطلاق نار يثير الهلع في واشنطن

أثارت أنباء غير مؤكدة بوجود مطلق نار في أحد احتفالات المثليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حالة من الذعر بين المشاركين في هذا المحفل والمارة وأجهزة الأمن المسؤولة عن حماية المسيرة.

وقالت شرطة واشنطن لقنوات محلية إن إطلاق النار لم يحدث في المنطقة التي كانت خالية من أي مسلح وأكد عمدة واشنطن موريل براوزر، أنه "لم يكن هناك أي إطلاق للنار، ولا يوجد أي تهديد".

وقال قائد شرطة واشنطن غيليرمو ريفيرا، إنه تم توقيف شخص واحد يحوز على سلاح ناري، فيما جرح سبعة أشخاص أثناء التدافع، مضيفا أنه "لا يوجد أي دليل على حدوث إطلاق للنار".

وتجري مساءلة الشخص الموقوف لمعرفة الأسباب التي دفعته لحمل السلاح.

Heridos reportados en Washington durante la fiesta del Orgullo tras reportes de tiroteo. La policía recibió una llamada alertando de un hombre con un arma en un lugar cercano a las celebraciones del Orgullo. Hay un arrestado pero no hubo disparos - REUTERSpic.twitter.com/eOakXjMvCd — 6W (@6W_es) 9 июня 2019 г.

#DCPride#CapitalPride#shooting Marching in the Gay Pride parade in Washington DC. As my girlfriend and I were walking past Dupont Circle, apparently someone started shooting. I did not hear the shots, but caught the moment of the stampede. People went quickly from smiling, pic.twitter.com/oPQdIrM3dG — Me (@beingaiden) ٩ يونيو ٢٠١٩

المصدر: وكالات