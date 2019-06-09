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نبأ كاذب عن إطلاق نار يثير الهلع في واشنطن

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نبأ كاذب عن إطلاق نار يثير الهلع في واشنطن
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أثارت أنباء غير مؤكدة بوجود مطلق نار في أحد احتفالات المثليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حالة من الذعر بين المشاركين في هذا المحفل والمارة وأجهزة الأمن المسؤولة عن حماية المسيرة.

وقالت شرطة واشنطن لقنوات محلية إن إطلاق النار لم يحدث في المنطقة التي كانت خالية من أي مسلح وأكد عمدة واشنطن موريل براوزر، أنه "لم يكن هناك أي إطلاق للنار، ولا يوجد أي تهديد".

وقال قائد شرطة واشنطن غيليرمو ريفيرا، إنه تم توقيف شخص واحد يحوز على سلاح ناري، فيما جرح سبعة أشخاص أثناء التدافع، مضيفا أنه "لا يوجد أي دليل على حدوث إطلاق للنار".

وتجري مساءلة الشخص الموقوف لمعرفة الأسباب التي دفعته لحمل السلاح.

المصدر: وكالات

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