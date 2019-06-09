الولايات المتحدة..العثور على سيناتورين سابقين مقتولين بالرصاص داخل منزليهما

في حادثتين جذبتا اهتمام وسائل الإعلام، عثرت السلطات الأمريكية خلال يومين على جثتي عضوين سابقين في مجلسي شيوخ ولايتي أركانزاس وأوكلاهوما، قتلا بالرصاص داخل منزليهما.

وأكدت شرطة أركانزاس أن جثة السيناتورة الجمهورية السابقة ليندا كولينز سميث (56 عاما) عثر عليها داخل منزلها في مقاطعة راندولف، وقتلت بطلقة نارية ويعتقد المحققون أن وفاتها نتيجة جريمة قتل.

Today, we learned of the untimely death of former Senator Linda Collins Smith. She was a passionate voice for her people and a close member of our Republican family. We are praying for her loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/uOg76yd6dF — Arkansas GOP (@ARGOP) June 5, 2019

وأفادت وسائل إعلام بأن جيران كولينز سميث التي عملت سيناتورة في مجلس شيوخ الولاية من 2010 إلى 2018 سمعوا صوت رصاص من منزلها قبل يوم أو يومين من ذلك.

أما بخصوص السيناتور الثاني فهو الجمهوري جوناثان نيكولز (53 عاما)، الذي تولى مقعد السيناتور في مجلس شيوخ ولاية أوكلاهوما من 2000 حتى 2012 ثم عمل في جامعة مدينة أوكلاهوما وعثر على جثته في منزله الأربعاء بعد ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق نار فيه.

وأكدت السلطات المحلية وفاة نيكولز الخميس، مشيرة إلى أن خبراء الطب الشرعي يحاولون الكشف عن ملابسات الوفاة المشبوهة.

المصدر: وكالات