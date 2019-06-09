أعلنت البحرية الإسرائيلية اليوم الأحد، سيطرتها على سفية نقل تركية على بعد بضعة كيلومترات من ميناء حيفا، بعد ساعات من وقوع حدث أمني على متنها.

وذكر موقع i24 news الإسرائيلي أن أشخاصا مجهولين سيطروا على السفينة واحتجزوا طاقمها المؤلف من 24 شخصا، وخلال الحادث جرت محاولة لإضرام النار في السفينة.

وأشار الموقع إلى أن سلاح البحرية الإسرائيلي سيطر على السفينة التركية بعد تلقيه بلاغا في الساعة الثالثة من صباح الأحد، على بعد 6 كيلومترات شمال مدينة حيفا دون وقوع إصابات، لافتا إلى أن "السفينة تستعد الآن للدخول إلى ميناء حيفا".

وحسب الموقع السفينة تعود لشركة شحن البحر الأبيض المتوسط (MSC)، وجاءت من ميناء مرسين في جنوب شرق تركيا، وأبحرت تحت راية جمهورية بنما.

#عاجل خلال ساعات الليلة أبلغت سفينة تجارية أجنبية ترسو بالقرب من الشاطئ في شمال #إسرائيل عن إشعال حريق على متن السفينة من قبل جهات مجهولة.



تتابع قوات البحرية الحادث بتعاون مع شرطة إسرائيل وبتنسيق مع السفينة.



الحادث تحت السيطرة

يتبع لاحقًا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٩ يونيو ٢٠١٩

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه خلال ساعات الليل قام مجهولون بإشعال النار في سفينة تجارية أجنبية، مشيرا إلى أن الحادث تحت السيطرة ويخضع للمراقبة من البحرية الإسرائيلية.

وذكرت مصادر إسرائيلية أنه "اتضح أن هناك أشخاصا صعدوا إلى السفينة من دون علم الطاقم وتشاجروا مع أفراده، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها تطلّب تدخل البحرية الإسرائيلية".

وقالت مصادر أخرى إن "هناك مشتبهين اثنين، لم يتضّح إن كانا إسرائيليين أو تركيين، كانا وراء أعمال الشغب على السفينة، وكسّرا أشياء فيها، وأضرما النار على ظهرها".

المصدر: مواقع إسرائيلية