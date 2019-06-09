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استطلاع: بايدن يتصدر ترشيحات الديمقراطيين لرئاسة أمريكا

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استطلاع: بايدن يتصدر ترشيحات الديمقراطيين لرئاسة أمريكا
Reuters BRIAN SNYDER
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تصدر جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق في استطلاع بولاية آيوا الديمقراطيين لنيل ترشيح الحزب للرئاسة، متقدما على بيرني ساندرز وإليزابيث وارن وبيت بوتيجيج.

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وأظهر استطلاع للرأي أجرته "دي موين ريجيستر" و"سي.إن.إن" و"ميدياكوم ايوا" أن 24% من الناخبين الديمقراطيين المحتملين في ولاية آيوا يفضلون بايدن كخيار أول بالنسبة لهم، إذ ستدشن آيوا سباق الترشيحات الرئاسية في فبراير المقبل.

ويفضل 16% ممن شملهم الاستطلاع السناتور الأمريكي ساندرز في حين حصلت السناتور وارن على 15% وبوتيجيج رئيس بلدية ساوث بولاية انديانا على 14% ولم يصل أي من المرشحين الآخرين إلى نسبة العشرة بالمئة.

ويتنافس أكثر من 20 مرشحا ديمقراطيا على فرصة مزاحمة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي سيعلن رسميا تدشين حملة انتخابه لفترة جديدة في 18 يونيو.

وبايدن مستمر في تصدر معظم الاستطلاعات الوطنية واستطلاعات الولايات منذ دخوله السباق أواخر أبريل الماضي، فيما حل ساندرز في المركز الثاني خلف بايدن في معظم الاستطلاعات.

المصدر:"رويترز"

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