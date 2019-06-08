الهند تعلن مكافأة مالية لمن يساعد في العثور على طائرة مفقودة

عرضت الحكومة الهندية مكافأة مالية لمن يساعد في دعم جهود البحث عن طائرة نقل عسكري فقد أثرها منذ نحو أسبوع، ويرجح أن تكون تحطمت في ولاية نائية شمال شرقي البلاد.

وأعلن سلاح الجو الهندي وحكومة ولاية "أروناشال براديش" مكافأة مالية قدرها 550 ألف روبيه (ثمانية آلاف دولار)، لتحفيز وجهاء القرى على البحث عن الطائرة التي اختفت الاثنين الماضي عن شاشات الرادار وعلى متنها 13 شخصا.

وأعلن سلاح الجو أنه سيقدم مكافأة قدرها 500 ألف روبيه، فيما أعلنت حكومة الولاية مكافأة قدرها 50 ألف روبيه لمن يقدم "معلومات ذات مصداقية" تؤدي للعثور على الطائرة وطاقمها الذي يتألف من ثمانية أشخاص إضافة إلى خمسة عسكريين.

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وفقد أثر الطائرة وهي من طراز "أنطونوف إيه إن-32" سوفيتية الصنع قرب الحدود مع الصين، ولم تنجح عمليات البحث جوا وبواسطة الأقمار الاصطناعية في رصد أي إشارة صادرة عن البطائرة.

وبالإضافة إلى استخدام الأقمار الاصطناعية التابعة لمنظمة البحث الفضائي الهندي وغيرها من الوسائل التقنية المتقدمة، تجري عمليات بحث ميدانية في منطقة غابة "ميشوكا".

وخصص الجيش الهندي تسع مروحيات ومقاتلات وطائرات نقل للبحث عن الطائرة العسكرية المفقودة، إذ تتركز عمليات البحث الميداني في منطقة سيانغ وتشارك فيها الشرطة وسلاح الجو وجنود المشاة وشرطة الحدود مع التيبت وفرق الدفاع المدني وصيادون وأبناء المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الهندي، راتناكار سينغ، عدم توفير أي جهد في البحث عن مصير الطائرة، وقال: "نحن نقدم الدعم لذوي الضحايا في هذه الأوقات العصيبة".

المصدر: أ ف ب