دعت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، المجتمع الدولي لتقديم دعم إضافي للمهاجرين الفنزويليين في 3 دول لاتينية (من أمريكا الجنوبية) ومنهم 20 ألف طفل.

وجاءت دعوة جولي في مؤتمر صحفي أعقب لقاءها الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في العاصمة بوغوتا، بصفتها المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأضافت أنها اتفقت مع دوكي على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لتقديم مزيد من الدعم لكولومبيا وبيرو والإكوادور التي تتحمل وطأة هذه الأزمة.

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وحذرت جولي، الحائزة على جائزة أوسكار، من مخاطر عدم حصول أكثر من 20 ألف طفل فنزويلي على الجنسية والتزامه الدائم بمساعدة الأطفال.

يشار إلى أن أربعة ملايين لاجئ ومهاجر فنزويلي غادروا بلادهم من جراء الأزمة الاقتصادية والإنسانية في بلدهم، حيث يعيش أكثرهم في كولومبيا.

المصدر: رويترز