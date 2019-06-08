 
مباشر

الفلبين تهاجم الأمم المتحدة

أخبار العالم

الفلبين تهاجم الأمم المتحدة
Reuters Stringer
رودريغو دوتيرتي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lykn

هاجمت الحكومة الفلبينية خبراء أمميين في حقوق الإنسان، دعوا إلى تحقيق دولي في جرائم قتل ارتكبت خلال الحرب التي يشنها الرئيس رودريغو دوتيرتي على المخدرات.

ووصف سلفادور بانيلو المتحدث باسم الرئيس الفلبيني دعوات الخبراء الأمميين بأنها "تدخلات لا تغتفر" في شؤون الفلبين، وقال: متاجرة المقررين الخاصين الأحد عشر في الأمم المتحدة بحقائق متحيزة وزائفة تماما، أدخلت افتراضات خبيثة ضد السلطات الدستورية تنضح بتدخلات لا تغتفر في شؤوننا السيادية".

وأضاف أن خبراء الأمم المتحدة قدموا "مزاعم تتسم بالعمومية تم تجميعها من معلومات زائفة ويمارسون الدعاية، وأجانب متنكرون في زي حماة لحقوق الإنسان.. وتعليقاتهم تدخل مشين في شؤون الفلبين السيادية".

ودعا الخبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي ستعقد الدول الأعضاء فيه وعددها 47 دولة ابتداء من يوم 24 يونيو دورة تستمر ثلاثة أسابيع، لفتح تحقيق مستقل في ما وصفوه بالتدهور الحاد في حقوق الإنسان في الفلبين.

وقال الخبراء إنهم "وثقوا عددا صاعقا من الوفيات، وأعمال قتل نفذتها الشرطة في ما يسمى الحرب على المخدرات، فضلا عن جرائم قتل المدافعين عن حقوق الإنسان".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا