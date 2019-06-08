توريد مقاتلات "سو-35" إلى إندونيسيا سيبدأ بعد تنسيق بعض النقاط الفنية

أعلن وحيد سوبريادي، سفير إندونيسيا في روسيا، أن إجراءات تسليم المقاتلات الروسية متعددة الوظائف من طراز "سو-35"، ستبدأ بعد أن يقوم الطرفان بتنسيق بعض الأمور الفنية.

وقال السفير، في حديث لوكالة "إنترفاكس" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "العملية جارية، نحن نتحدث عن تنسيق المسائل الفنية بين الخبراء التقنيين من الدولتين".

وشدد على أنه لا يزال مجهولا حتى الآن، الموعد الدقيق لبدء تسليم الدفعة الأولى من المقاتلات. وأشار إلى أن ذلك، يرتبط بإنجاز الإعداد والتحضير.

وأضاف: "من مصلحتنا، أن يتم التسليم بأسرع وقت ممكن، لأن ذلك، سيفتح الباب للمزيد من التعاون".

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ووقعت روسيا وإندونيسيا، في يونيو من العام الماضي، صفقة حول توريد 11 مقاتلة "سو-35" تبلغ قيمتها 1.14 مليار دولار. في مقابل ذلك يتعين على روسيا أن تشتري بضائع إندونيسية بنحو 570 مليون دولار.

وتأجل تنفيذ الصفقة، واعتبرت بعض وسائل الإعلام، أن سبب التأجيل هو خشية جاكرتا، من التعرض لعقوبات أمريكية، لكن سفير إندونيسيا في روسيا، أكد لوكالة "إنترفاكس" حينذاك، أن سبب التأجيل فني محض ولا صلة له بمسألة العقوبات.

وأوضح أن بلاده، بموجب شروط الصفقة، عليها أن تسدد جزءا من قيمة المقاتلات الروسية ببضائع، ولا يزال تحديد وحجم هذه البضائع، قيد المناقشة بين الجانبين.

المصدر: إنترفاكس