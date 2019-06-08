مقتل 15 مسلحا موالين لكابل غربي أفغانستان
Reuters TBW/zj
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أعلن حميد الله مجتهد عضو مجلس مقاطعة غور اليوم السبت مقتل 15 مسلحا موالين للحكومة بهجوم شنه مقاتلو حركة "طالبان" في منطقة دولت ديار.
وقال مجتهد إن مجموعة من مقاتلي "طالبان" شنت هجوما واسعا على دولت ديار في الساعات الأولى من هذا اليوم، مما أسفر عن مقتل 15 مسلحا ينتمون لتنظيم "قوة انتفاضة الشعب" المناصر لكابل، وأن الهجوم خلف إصابة ثلاثة مسلحين آخرين.
من جهتها، أكدت الحكومة على لسان الناطق باسمها عبد الحي خطيبي وقوع الهجوم، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.
المصدر: "شينخوا"
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