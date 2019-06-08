طهران: استعداد واشنطن للتفاوض معنا بلا شروط كذب وخداع

اعتبر وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن مزاعم واشنطن حول استعدادها للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة مجرد كذب وخداع، بناء على التجارب السابقة معها.

وقال حاتمي اليوم السبت، إن أعداء إيران وخاصة أمريكا، يستغلون أي حادث في المنطقة كتفجير الفجيرة، لاتهام طهران وتصعيد الأجواء ضدها.

وأشار حاتمي إلى أن زعزعة الأمن في المنطقة يصب في مصلحة إسرائيل والأمريكيين، لأنهم يسعون لنشر "سياسة "الإيرانوفوبيا" وبيع الأسلحة بمليارات الدولارات لدول المنطقة وتدمير مصادر الدول ونهب ثرواتها ودفع القضية الفلسطينية نحو النسيان".

وأضاف أن مزاعم استعداد أمريكا للتفاوض دون شروط مسبقة مجرد أكاذيب، لأنها طرحت "عشرات الشروط والشروط المسبقة الأحادية وغير القانونية، وقامت بكل ما خططت له في الحرب الاقتصادية وتشديد العقوبات والضغوط السياسية ولم تدخر جهدا في مناصبة إيران العداء والحقد".

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وأشار حاتمي إلى تواجد حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة، معتبرا أن "القوة الدفاعية العالية" للجمهورية الإسلامية "سلبت العدو الجرأة على تنفيذ أي اعتداء، وهم يخشون أي حرب أو مواجهة محتملة مع إيران".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أكثر من مرة استعداده للتفاوض مع طهران حول صفقة نووية جديدة.

المصدر: وكالة "تسنيم" الإيرانية