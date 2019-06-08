"المخلب" التركي تحيد 43 مسلحا كرديا شمالي العراق
Reuters Umit Bektas
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أعلنت تركيا اليوم السبت عن تحييد 43 مسلحا كرديا في إطار عملية عسكرية تديرها شمالي العراق، وتطلق عليها "المخلب" للقضاء على "الزمر الإرهابية الكردية هناك".
وأكدت وزارة الدفاع التركية أن حصيلة مسلحي "حزب العمال الكردستاني" الذين تم تحييدهم منذ بدء عملية "المخلب" قبل 13 يوما في منطقة هاكورك شمال العراق، قد ارتفعت إلى 43 مسلحا.
وأشارت الوزارة إلى أن القوات التركية دمرت 53 لغما وعبوة ناسفة و74 مغارة ووكرا لـ"حزب العمال" الذي تعتبره أنقرة "تنظيما إرهابيا".
وتعهد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بأن تستمرعملية "المخلب" حتى تحييد جميع "الإرهابيين" في المنطقة.
المصدر: "الأناضول" + "رويترز"
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