نتنياهو يطالب آبي بالضغط على إيران

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الجمعة مكالمة هاتفية مع نظيره الياباني شينزو آبي، قبيل زيارة الأخير إلى إيران ضمن جهود طوكيو للحد من التوتر بين طهران وواشنطن.

وأكد نتنياهو أثناء المكالمة، حسب بيان صدر عن مكتبه، ضرورة "مواصلة الضغط على إيران لصد عدوانها في المنطقة".

وتابع البيان أن الزعيمين أعربا عن رضاهما للتحسن الملموس الذي طرأ على العلاقات بين البلدين والتزايد الهائل في حجم الاستثمارات اليابانية بإسرائيل.

من جانبها، أعلنت الخارجية اليابانية أن المكالمة استمرت نحو 30 دقيقة، مشيرة إلى أن آبي ونتنياهو تبادلا رؤيتهما لتطوير التعاون بين بلديهما لصالح استقرار وازدهار المنطقة.

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ومن المتوقع أن يصل آبي إلى طهران الأربعاء المقبل بزيارة تستغرق يومين للقاء قادتها، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني، والمرشد الأعلى علي خامنئي في إطار جهود طوكيو للوساطة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، وذلك في أول زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى إيران منذ أكثر من أربعة عقود.

المصدر: RT