بولتون: ترامب منح إيران فرصة لتحقيق مستقبل أفضل

اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها إيران ناجمة عن دعمها الإرهاب، مشيرا إلى الفرصة التي منحها الرئيس دونالد ترامب لطهران رغم ذلك.

وذكر بولتون في أعقاب إعلان الخزانة الأمريكية عن عقوبات جديدة ضد قطاع البتروكيماويات الإيراني: "إيران تنفق أموالها على دعم وممارسة الإرهاب، ما يؤدي إلى مشاكل اقتصادية خطيرة ستظل تتفاقم".

وتابع: "الرئيس ترامب منح إيران فرصة لتحقيق مستقبل أفضل، لكن في البداية يتعين على نظامها وضع حد لحكم الإرهاب المستمر لـ40 عاما".

Iran is spending its money to fund & conduct terrorism, resulting in serious economic problems that will only get worse. The President has given Iran the opportunity to pursue a better future, but first the regime must end its 40-year reign of terror. https://t.co/jdSesXyT1G — John Bolton (@AmbJohnBolton) June 7, 2019

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت في وقت سابق من العام الجاري الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للتنظيمات الإرهابية في خطوة غير مسبوقة، وردت طهران على ذلك بإدراج القوات الأمريكية في الشرق الأوسط على لائحتها السوداء.

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المصدر: RT