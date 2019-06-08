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بولتون: ترامب منح إيران فرصة لتحقيق مستقبل أفضل

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بولتون: ترامب منح إيران فرصة لتحقيق مستقبل أفضل
Reuters Kevin Lamarque
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اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها إيران ناجمة عن دعمها الإرهاب، مشيرا إلى الفرصة التي منحها الرئيس دونالد ترامب لطهران رغم ذلك.

وذكر بولتون في أعقاب إعلان الخزانة الأمريكية عن عقوبات جديدة ضد قطاع البتروكيماويات الإيراني: "إيران تنفق أموالها على دعم وممارسة الإرهاب، ما يؤدي إلى مشاكل اقتصادية خطيرة ستظل تتفاقم".

وتابع: "الرئيس ترامب منح إيران فرصة لتحقيق مستقبل أفضل، لكن في البداية يتعين على نظامها وضع حد لحكم الإرهاب المستمر لـ40 عاما".

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت في وقت سابق من العام الجاري الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للتنظيمات الإرهابية في خطوة غير مسبوقة، وردت طهران على ذلك بإدراج القوات الأمريكية في الشرق الأوسط على لائحتها السوداء.

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المصدر: RT

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