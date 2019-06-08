مايكل جوف المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا يعترف بتعاطيه الكوكايين

اعترف مايكل جوف وهو مرشح بارز لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بأنه تعاطى الكوكايين ويشعر "بأسف شديد" لتعاطيه هذه المخدرات في عدة مناسبات.

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ونقلت صحيفة "ديلي ميل" يوم الجمعة عن جوف قوله إنه تعاطى هذا المخدر في مناسبات اجتماعية عندما كان صحفيا شابا.

وقال: "كان ذلك خطأ... أنظر إلى الوراء وأعتقد أنني أتمنى لو لم أفعل ذلك. كان ذلك منذ 20 عاما وبالفعل كان خطأ. لكنني لا أعتقد أن أخطاء الماضي تفقد المرء الأهلية".

ويأتي هذا الاعتراف في وقت يتسارع فيه السباق على خلافة ماي مع بحث المرشحين أوجه الصواب والخطأ في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

واستقالت ماي من منصب زعيمة حزب المحافظين الحاكم يوم أمس الجمعة مما أشعل رسميا المنافسة على خلافتها وهذا ما قد يجعل حزبها يتبنى موقفا أكثر تشددا إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويتعين على المرشحين الإعلان عما إذا كانوا سيخوضون السباق بحلول يوم الاثنين ويجب أن تكتمل عملية الاختيار بنهاية يوليو المقبل.

وأمل جوف أن لا يمنع هذا الكشف تعيينه رئيسا للوزراء، وقال: "من الواضح أنه سيكون على زملائي في البرلمان وأعضاء حزب المحافظين أن يقرروا الآن ما إذا كان ينبغي أن أكون زعيما. وأعتقد أن جميع السياسيين لديهم حياة قبل السياسة".

المصدر: "رويترز"