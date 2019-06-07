واشنطن وأثينا تبحثان أمن البلقان والبحر الأسود

بحث القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان مع وزير الدفاع اليوناني إيفانغيلوس أبوستولاكيس مسائل أمن منطقة البلقان والبحر الأسود.

وجاء في بيان للبنتاغون بهذا الصدد، اليوم الجمعة، أن شاناهان وأبوستولاكيس "بحثا دائرة واسعة من مسائل الدفاع، بما فيها أمن منطقة البلقان والبحر الأسود، بالإضافة إلى تداعيات المنافسة مع روسيا والصين".

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واتفق الوزيران على مواصلة العمل المشترك لتوزيع المسؤوليات في الناتو والتحديث في مجال الدفاع.

ويأتي ذلك على خلفية تعبير اليونان عن مخاوفه إزاء شراء تركيا أنظمة "إس 400" الصاروخية الروسية، معتبرا أن هذا الأمر يشكل خطرا على الطائرات اليونانية في المنطقة.

من جهتها أمهلت الولايات المتحدة تركيا حتى 31 يوليو المقبل للتخلي عن صفقة شراء الأنظمة الروسية، مهددة بإنهاء مشاركة تركيا في البرنامج المتعلق بطائرات "إف 35" الأمريكية.

المصدر: تاس