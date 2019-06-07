أثار تعيين وزير "مثلي" في الحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى، تساؤلات حول ما إذا كان سيتمكن من المضي قدما في مهامه السياسية.

وجاء تعيين أمير أوهانا، خلفا لأييلت شاكيد في وزارة العدل، تزامنا مع احتفال ما يسمى بـ "مجتمع المثليين" في العالم، بـ"شهر الفخر" كما يطلقون عليه.

وإليكم 5 معلومات عن وزير العدل الإسرائيلي الجديد:

1- أوهانا (43 عاما)، محامي وسياسي إسرائيلي، يشغل حاليا منصب عضو في الكنيست عن حزب الليكود، ويرأس مجموعة مثليي الجنس في حزبه.

2- ولد أوهانا ونشأ في بئر السبع، لكن أصوله تعود إلى المغرب، حيث ولد وعاش والداه قبل أن يهاجرا إلى إسرائيل.

3- يعيش أوهانا مع شريكه وطفليهما التوأم بالتبني في تل أبيب، رغم أن إسرائيل لا تعترف بزواج المثليين إلا في حالة عقد هذا النوع من الزواج خارج حدودها.

4- تولى أوهانا منصب القائد العسكري لمعبر "كارني-المنطار" المؤدي إلى قطاع غزة خلال خدمته في الشرطة العسكرية، كذلك خدم في جهاز "الشاباك"، قبل أن يغادر الجيش في العام 2010 وينخرط في الحياة السياسية.

5- يعتبر أوهانا مؤيدا قويا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد قدم للكنيست مشروع قانون مثير للجدل، حول منح الأخير حصانة من الملاحقة القضائية.

وكان أمير أوهانا، الذي اعترف بميوله المثلية في عمر الـ15، قال بعد تعيينه في منصبه الجديد، إن إسرائيل تتغير نحو الأفضل، معترفا بـ"فضل اليسار الذي أمضى سنوات بالمطالبة بحقوق المثليين"، لكنه شدد في المقابل على ضرورة "ألا تبقى قضية المثليين بين أيدي حزب صغير معارض"!

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المصدر: RT