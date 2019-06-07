وزير الدفاع التركي يتفقد الحدود مع أرمينيا وإيران

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قوات حرس الحدود التركي المرابطة على الحدود مع إيران وأرمينيا وإقليم نخجوان التابع لأذربيجان.

ورافق الوزير في جولته، رئيس هيئة الأركان في الجيش التركي يشار غولر، وكذلك قادة القوات البرية والجوية والبحرية في الجيش التركي.

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ونقلت وكالة "الأناضول"، عن الوزير قوله، إن "القوات التركية فعلت كل شيء يقع على عاتقها على أكمل وجه، من أجل حماية حدودها".

وشدد وزير الدفاع التركي على الدور الهام الذي تقوم به وحدات حرس الحدود في تركيا من أجل حماية البلاد والحد من الهجرة غير النظامية.

المصدر: وكالة "الأناضول"،