واشنطن استماتت لمنع تشييد مصنع سلاح روسي في فنزويلا 

أعلن سيرغي تشيمزوف، رئيس الشركة الحكومية الروسية الكبرى "روس تيخ"، أن واشنطن حاولت منع روسيا، من تسليم المعدات والتجهيزات الضرورية لمصنع لإنتاج بنادق كلاشينكوف في فنزويلا.

وقال تشيمزوف، في حديث على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "رغم ذلك عثرنا على طريق للقيام بذلك". "لا توجد ضرورة لتعزيز وجودنا، لأننا نوجد هناك منذ فترة بعيدة. نحن نواصل بناء مصنع لإنتاج البنادق الآلية من طراز كلاشينكوف وذخيرتها".

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات تواجه باستمرار محاولات إيقافها، أحيانا عن طريق قطع الكهرباء، وأحيانا يعيقون توريد المكونات اللازمة، ويفرضون عقوبات مختلفة".

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وأعرب تشيمزوف عن أمله، بأن روسيا ستنجز بناء المصنع المذكور في فنزويلا رغم كل المعوقات.

وقال: "بذل الأمريكيون جهودهم لمنعنا من نقل المعدات، ولكننا في المحصلة نقلناها إلى هناك. من الصعب التكهن والقول، متى سننجز بناء المصنع".

وذكرت مصادر أن المصنع سينجز قبل نهاية العام الجاري، لكن الانتهاء منه تأجل عدة مرات.

المصدر: نوفوستي