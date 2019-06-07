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الرئيس الصيني: ترامب صديقي وغير معني بقطع العلاقات بين بلدينا

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الرئيس الصيني: ترامب صديقي وغير معني بقطع العلاقات بين بلدينا
Sputnik
الرئيس الصيني شي جين بينغ
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وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأنه صديقه، وأعرب عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي غير معني بقطع علاقات الولايات المتحدة مع الصين بشكل كامل.

وقال الرئيس الصيني خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبروغ الاقتصادي الدولي: "على الرغم من وجود بعض الجدل التجاري بيننا وبين الولايات المتحدة، إلا أن الصين والولايات المتحدة مترابطتان الآن بشكل وثيق. بيننا تجارة كبرى... من الصعب تخيل الفصل التام بين الولايات المتحدة والصين. نحن لسنا مهتمين بهذا، الشركاء الأمريكيون غير مهتمين بهذا".

وأضاف: "الرئيس ترامب صديق لي، وأنا متأكد من أنه غير معني بذلك (قطع العلاقات بين البلدين)".

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المصدر: نوفوستي

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