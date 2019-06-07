 
مباشر

مصادر: واشنطن أبلغت تل أبيب بقرب توجيه ضربة أمريكية لإيران

أخبار العالم

مصادر: واشنطن أبلغت تل أبيب بقرب توجيه ضربة أمريكية لإيران
Reuters
الجيش الأمريكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lygi

أكدت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب تلقت معلومات من الولايات المتحدة بشأن قرب توجيه ضربة عسكرية لإيران.

ونقل موقع "إندبندنت عربية" عن مصدر عسكري إسرائيلي أن واشنطن طلبت من تل أبيب أن تكون على أهبة الاستعداد لاستيعاب أي هجوم صاروخي من لبنان أو سوريا أو قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن هذه التحذيرات تأتي بسبب نية الولايات المتحدة توجيه "ضربة عقابية لإيران بعد استهدافها سفنا في ميناء الفجيرة الإماراتي وتدبيرها الهجوم على مصافي نفط سعودية.

إقرأ المزيد
السعودية والإمارات تتهمان دولة لم تسمياها باعتداء الفجيرة
السعودية والإمارات تتهمان دولة لم تسمياها باعتداء الفجيرة

ولم يفصح المصدر ذاته عما إذا كانت إسرائيل سترد على الهجوم المحتمل أم تترك الأمر للولايات المتحدة التي ستتولى توجيه الضربات إلى إيران وحلفائها (حزب الله، حماس، الجهاد الإسلامي…) في حال نشوب مواجهة.

المصدر: "إندبندنت عربية"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..بشرى سارة لمستخدمي هواتف هواوي.. غوغل تحذر ترامب من تشديد القيود على الشركة!