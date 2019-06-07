 
مباشر

اعتداء دام على امرأتين مثليتين داخل حافلة في لندن (صور)

أخبار العالم

اعتداء دام على امرأتين مثليتين داخل حافلة في لندن (صور)
Reuters PN/DEG
حافلة في لندن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lygd

أقدم شبان على تعنيف امرأتين مثليتين جسديا داخل حافلة في العاصمة البريطانية لندن، بسبب "ميولهما الجنسية".

إقرأ المزيد
تشبيه دوتيريتي المثلية بالمرض يثير غضبا في الفلبين
تشبيه دوتيريتي المثلية بالمرض يثير غضبا في الفلبين

وكتبت إحدى الضحيتين، وتدعى ميلانيا جيمونات، في منشور على حسابها على "فيسبوك" إن المعتدين "بدأوا في التصرف مثل مثيري شغب، وطلبوا منا تبادل القبل حتى يمكنهم المشاهدة".. "وبعد ذلك وجهوا لي وابلا من اللكمات.

وقالت شرطة لندن إنها تتعامل مع الحادثة، الذي وقع في 30 مايو، على أنها "جريمة كراهية"، كما أكدت أن المرأتين "تعرضتا للكم مرات عديدة، قبل أن يلوذ المعتدون بالفرار، ونقلت الضحيتان بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهما في وجهيهما".

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة المرأتين على نطاق واسع، فيما استنكر أغلب المتفاعلين مع الصورة الحادثة.

وعلى المستوى السياسي، استنكر زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين ما وقع، ووصف الحادثة بـ "الصادمة إلى أقصى حد"، قبل أن يضيف: "لم ولن نقبل هذا العنف ضد المثليين والنساء في مجتمعنا، تضامننا الكامل مع ميلانيا وكريس، ومجتمع المثليين ككل لما يعانونه فقط لكونهم مثليين".

المصدر: "الغارديان"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..بشرى سارة لمستخدمي هواتف هواوي.. غوغل تحذر ترامب من تشديد القيود على الشركة!