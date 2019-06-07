اعتداء دام على امرأتين مثليتين داخل حافلة في لندن (صور)

أقدم شبان على تعنيف امرأتين مثليتين جسديا داخل حافلة في العاصمة البريطانية لندن، بسبب "ميولهما الجنسية".

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وكتبت إحدى الضحيتين، وتدعى ميلانيا جيمونات، في منشور على حسابها على "فيسبوك" إن المعتدين "بدأوا في التصرف مثل مثيري شغب، وطلبوا منا تبادل القبل حتى يمكنهم المشاهدة".. "وبعد ذلك وجهوا لي وابلا من اللكمات.

Arrests are made after flight attendant and girlfriend are 'punched, robbed and left covered in blood by gang on London bus after they refused to kiss each other' https://t.co/ZjcZ90Soqm — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 7, 2019

وقالت شرطة لندن إنها تتعامل مع الحادثة، الذي وقع في 30 مايو، على أنها "جريمة كراهية"، كما أكدت أن المرأتين "تعرضتا للكم مرات عديدة، قبل أن يلوذ المعتدون بالفرار، ونقلت الضحيتان بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهما في وجهيهما".

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة المرأتين على نطاق واسع، فيما استنكر أغلب المتفاعلين مع الصورة الحادثة.

Absolutely shocking. We must not, and will not, accept this homophobic and misogynist violence in our society. Solidarity to Melania and Chris, and to all in the LGBT+ community for everything they endure for simply being who they are.https://t.co/C4t7lxrr0M — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 7 июня 2019 г.

وعلى المستوى السياسي، استنكر زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين ما وقع، ووصف الحادثة بـ "الصادمة إلى أقصى حد"، قبل أن يضيف: "لم ولن نقبل هذا العنف ضد المثليين والنساء في مجتمعنا، تضامننا الكامل مع ميلانيا وكريس، ومجتمع المثليين ككل لما يعانونه فقط لكونهم مثليين".

المصدر: "الغارديان"