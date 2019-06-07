رويترز: واشنطن تفرض عقوبات على قطاع البتروكيماويات الإيراني بسبب دعمه الحرس الثوري ماليا

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات الجديدة المفروضة على إيران تستهدف قطاع البتروكيماويات، بما في ذلك أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات "بسبب دعمها المالي للحرس الثوري".

وتأتي هذه العقوبات الجديدة في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن الضغط على إيران بسبب برنامج الصواريخ الباليستية، وشن طهران "حروبا بالوكالة" في بلدان أخرى في الشرق الأوسط، حسب وكالة "رويترز".

وتستهدف العقوبات شركة "الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية" (PGPIC)، بتهمة توفير الدعم المالي للحرس الثوري الإيراني، وحدة النخبة العسكرية الإيرانية المسؤولة عن الصواريخ الباليستية والبرامج النووية الإيرانية.

واستهدفت الخزانة الأمريكية أيضا شبكة المجموعة القابضة المؤلفة من 39 شركة للبتروكيماويات الفرعية ووكلاء المبيعات الأجانب، وتمتلك شركة "الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية" والشركات التابعة لها 40% من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في إيران، وهي مسؤولة عن 50% من إجمالي صادرات البتروكيماويات.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري".

وذكر بيان وزارة الخزانة أن وزارة النفط الإيرانية منحت العام الماضي مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي الإيراني التابع للحرس الثوري، 10 مشاريع في صناعات النفط والبتروكيماويات بقيمة 22 مليار دولار، أي أربعة أضعاف الميزانية الرسمية للحرس الثوري الإيراني.

وفي أبريل الماضي، صنفت الولايات المتحدة رسميا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، ويعاقب القانون الأمريكي الأمريكيين الذين يتعاملون مع الحرس الثوري الإيراني بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

المصدر: رويترز