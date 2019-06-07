بوتين: النظام الاقتصادي العالمي لن يكون متوازنا إذا لم يكن عادلا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة وضع اتفاقات دولية جديدة يحترمها الجميع، من أجل تحقيق نمط مستدام للتنمية الاقتصادية العالمية.

واعتبر بوتين في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة، أن منظومة العلاقات الاقتصادية الدولية الحالية تعيش حالة أزمة، بالرغم من تحقيق الاقتصاد العالمي نموا في السنوات الأخيرة، وحذر من أن النظام الاقتصادي العالمي لن يكون متوازنا أبدا إذا لم يكن عادلا.

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وأشار بوتين إلى أن صيغة السيطرة الأمريكية التي تحاول الولايات المتحدة فرضها على الجميع، تمثل طريقا إلى حروب لا نهاية لها، ولا تقتصر على مجال التجارة فقط، بل هي عبارة عن "قتال بلا قوانين" يخوضه الجميع ضد بعضهم.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة إعادة النظر في النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن الدولار أصبح أداة ضغط على العالم بأسره.

ودعا بوتين إلى إعادة مفاهيم مثل السيادة والمسؤولية إلى التداول، من أجل تجاوز أزمة نظام الاقتصاد العالمي، كما دعا لتعزيز المؤسسات الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة.

المصدر: وكالات