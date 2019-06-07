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لافروف يكشف ما أعدته موسكو لاجتماع مجلس الأمن حول كوسوفو

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لافروف يكشف ما أعدته موسكو لاجتماع مجلس الأمن حول كوسوفو
Sputnik KIRILL KALLINIKOV
وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف وصربيا إيفيتسا داشيش (صورة أرشيفية)
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو أعدت بيانا مبدئيا ستطرحه على اجتماع مجلس الأمن الدولي حول كوسوفو، الذي سينعقد الاثنين المقبل.

وجاء تصريح لافروف خلال اجتماع عقده مع نظيره الصربي إيفيتسا داشيش على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة.

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وعندما أخبره داشيش بأنه بعد الاجتماع مباشرة سيغادر إلى بلاده ليسافر لاحقا إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن، قال لافروف: "لقد أعدت روسيا بيانا مبدئيا لهذا الاجتماع".

يذكر أن الاجتماع المرتقب سيبحث حادث اقتحام قوات خاصة تابعة لشرطة كوسوفو شمالي الإقليم ذي الأغلبية الصربية والخاضع للإدارة الأممية، فيما من المرجح أن تثير روسيا خلال الجلسة قضية اعتداء القوات الكوسوفية على الموظف الأممي الروسي ميخائيل كراسنوشوكوف في كوسوفو خلال حادث الاجتياح المذكور.

المصدر: "تاس"

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