على هامش كشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي عن وثائق خاصة بعمليات البحث عن "إنسان الثلج"، تداول رواد "تويتر" مقطع فيديو مركب قارب بين هذا الكائن الغامض وترامب.

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يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يشتهر فقط بتصريحاته وتغريداته السياسية والاقتصادية غير المعتادة، بل وأصبح منذ انطلاق حملته الرئاسية عام 2016 مصدر إلهام لأعمال فنية ساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما تحوّل إلى شخصية محورية في عدة أعمال فنية مركبة.

المصدر: RT