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موسكو: سنزيد عدد خبرائنا العسكريين في فنزويلا إذا لزم الأمر

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موسكو: سنزيد عدد خبرائنا العسكريين في فنزويلا إذا لزم الأمر
Sputnik Natalia Seliverstova
مبنى وزارة الخارجية الروسية
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أعرب مدير دائرة أمريكا اللاتينية في الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين عن استعداد موسكو لزيادة عدد خبرائها العسكريين في فنزويلا، إذا احتاجت كاراكاس ذلك.

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وقال شيتينين للصحفيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة: "لدينا عقود مع فنزويلا، وعلينا تنفيذ أعمال صيانة المعدات التي قدمناها لها. وكل الأعمال تتطلب مشاركة أشخاص، ويكون عددهم أكبر أحيانا وأقل أحيانا أخرى".

وأضاف: "إذا برزت الحاجة إلى مزيد (من الخبراء)، سنزيد عددهم"، مشددا على أن هذه "مسألة فنية بحتة، تتعلق بتنفيذ عقود محددة تنص على حجم أعمال محدد".

كما صرح شيتينين بأن روسيا بصدد إرسال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، تشمل معدات طبية بشكل أساسي.

المصدر: "إنترفاكس"

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