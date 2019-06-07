أفادت الشرطة السويدية، بأن عددا من المباني تضرر في ما "يشتبه بأنه انفجار" وقع اليوم الجمعة وسط مدينة لينكوبيغ جنوبي السويد.

بدورها، ذكرت الإذاعة السويدية العامة أن انفجارا كبيرا وقع جنوب البلاد، ودمر نوافذ وشرفات مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق، وتسبب بأضرار في بعض المباني المحيطة.

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وتوجه فريق من خبراء المتفجرات إلى مكان الحادث، حيث كان زجاج المباني محطما، وقالت الشرطة إنها تحقق في الحادث، مشيرة إلى أنه لم تتم الإفادة بوقوع جرحى، وطوقت عدة مباني محيطة بمكان الانفجار، لكنها أكدت أنها لا تخطط لإجلاء السكان.

المصدر: "رويترز"