مسؤول فرنسي يشكك في احتمال حضور ترامب قمة "السبع"

ذكر مسؤول فرنسي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يؤكد خلال لقائه الرئيس إيمانويل ماكرون الخميس، أنه سيحضر قمة مجموعة الدول "السبع" الكبرى التي ستعقد في فرنسا.

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وقال المسؤول الذي كان يطلع الصحفيين على مجريات الاجتماع، إن مسألة حضور ترامب القمة المزمعة في أغسطس المقبل في مدينة بياريتس جنوب غربي فرنسا، لم تتضح بعد.

وأضاف: "سيتعين عليكم توجيه هذا السؤال إليه (ترامب). من المهم لنا أن يكون في بياريتس ونأمل أن يكون هناك".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد غاب عن اجتماع وزراء خارجية الدول "السبع" الذي عقد في بريتاني هذا العام، مما سلط الضوء على صعوبة الوصول إلى أرضية مشتركة خلال القمة السنوية لمجموعة الدول المذكورة.

المصدر: "رويترز"