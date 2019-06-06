بريطانيا تدعو "هواوي" إلى رفع معاييرها الأمنية "البالية"

دعا مسؤول بريطاني كبير في مجال الأمن الإلكتروني، شركة "هواوي" الصينية إلى رفع معاييرها الأمنية "البالية" التي تقل عن منافسيها، في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطا متزايدة في الغرب.

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وقال المدير التقني للمركز الوطني للأمن الإلكتروني، إيان ليفي، إن "هواوي شركة تصنع أشياء مختلفة جدا عن نظيراتها الغربية.. هذا الأمر يعود في جزء منه إلى سرعة نموهم وجزء منه قد يكون ثقافيا".

وأضاف: "ما خلصنا إليه نتيجة لذلك، هو أن الأمن أسوأ وعلينا أن نتصدى لذلك".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على "هواوي"، أكبر منتج لمعدات شبكات الهواتف المحمولة في العالم، وحاولت منعها من شراء المنتجات الأمريكية، مؤكدة أنها ستحد من تبادل المعلومات مع الحلفاء الذين سيستمرون في استخدام تقنيات الشركة الصينية.

من جانبه، قرر مجلس الأمن القومي البريطاني في أبريل الماضي، منع "هواوي" من التعامل مع الأجزاء الأساسية لشبكة الجيل الخامس، والسماح لها بدخول مقيد للأجزاء غير الأساسية.

وتعهد عملاق الاتصالات الصينية، بإنفاق أكثر من ملياري دولار لعلاج المشاكل، لكن الشركة حذرت أيضا من أن تحقيق نتائج ملموسة قد يستغرق ما يصل إلى خمس سنوات.

وتقود الولايات المتحدة مزاعم تتعلق بإمكانية استخدام الصين لمعدات "هواوي" في عمليات تجسس، وحثت واشنطن حلفاءها على حظر استخدام الشركة في بناء شبكات الجيل الخامس.

المصدر: رويترز