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الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية تحرم نائبين أيدا الإجهاض من تناول القربان المقدس

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الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية تحرم نائبين أيدا الإجهاض من تناول القربان المقدس
AFP MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
كنيسة كاثوليكية في الولايات المتحدة
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أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في ولاية إيلينوي الأمريكية، يوم الخميس، حرمان نائبين كاثوليكيين من تناول القربان المقدس، بسبب دعمهما لقانون يسهل الإجهاض.

وقالت، إنها لن ترفع الحرمان، "حتى توبتهما تماما عن خطاياهما المميتة" .

وذكرت أبرشية سبرينغفيلد في وسط ولاية إيلينوي، في قرارها، أن مايكل ماديغان رئيس مجلس نواب الولاية، وجون كولرتون رئيس مجلس شيوخ الولاية، "أصرا على الترويج لجريمة فظيعة ولخطيئة مميتة هي الإجهاض".

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وأضاف القرار، أن النائبين الكاثوليكيين وبعد "أن تعاونا مع الشر عبر التصويت على قانون يشرع الإجهاض، لن يستطيعا التقدم لتناول القربان المقدس قبل أن يتقربا مجددا من المسيح ومن الكنيسة ".

ومن المعروف أن "سر المناولة"، يعتبر الأهم بين أسرار الكنيسة الكاثوليكية المسيحية، ويتناول المؤمن القربان المقدس الذي يرمز الى تضحية المسيح.

وكان النائبان الكاثوليكيان المذكوران، قد دعما وسهلا إقرار قانونين عامي 2017 و2019 يسهلان الإجهاض.

المصدر: أ ف ب

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