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"مجموعة ليما" تحث المجتمع الدولي على العمل ضد مادورو

أخبار العالم

Reuters LUIS ECHEVERRIA
الاجتماع الوزاري لدول مجموعة ليما في غواتيمالا
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دعت "مجموعة ليما" التي تضم 12 دولة معظمها في أمريكا اللاتينية، المجتمع الدولي للعمل ضد حكومة الرئيس الفنزويلي الشرعي نيكولاس مادورو.

وقالت المجموعة في بيان صدر في أعقاب اجتماعها الوزاري في عاصمة غواتيمالا، اليوم الخميس: "على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات ضد التورط المتزايد للحكومة الفنزويلية في الفساد وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة".

وأكدت المجموعة على أهمية تعزيز الاتصالات مع الدول التي تؤيد الرئيس نيكولاس مادورو، وخاصة روسيا والصين وكوبا وتركيا.

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واعتبرت المجموعة أن تلك الدول "يجب أن تكون جزءا من الحل" في فنزويلا.

بالإضافة إلى ذلك رفضت "مجموعة ليما" دعوة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في بلاده، والتي أطلقها يوم 20 مايو الماضي.

يذكر أن "مجموعة ليما" اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا في أعقاب إعلان توليه هذا "المنصب" في يناير الماضي.

المصدر: رويترز

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