"سفير" تل أبيب لدى مصر يسبب "إشكالية" للخارجية الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس تعيين أيوب كارا، الذي يشغل حاليا منصب وزير الاتصالات، سفيرا لبلاده لدى مصر.

وذكرت أن كارا لم يتمكن في الانتخابات التمهيدية في حزب"الليكود"، من الدخول في قائمة الحزب الخاصة بانتخابات الكنيست.

ويرى بعض المحللين السياسيين، أن هذا التعيين، سيكون بمثابة التعويض لأيوب كارا، بعد فقدانه المقعد النيابي.

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وأثار النبأ، ردود فعل ساخطة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي اختارت إحدى لجانها الخاصة في أكتوبر عام 2018، الدبلوماسي المحترف أمير أورون، سفيرا لإسرائيل في مصر. ولكن هذه الاختيار لم ينل بعد موافقة الحكومة.

ويدرس نتنياهو كذلك تعيين وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، ممثلا دائما لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، بعد انتهاء ولاية المندوب الحالي داني دانون.

وأيوب قرا (مواليد الكرمل 12 مارس 1955 ) سياسي إسرائيلي درزي كان أحد أعضاء حزب الليكود في الكنيست ونائب وزير تطوير النقب والجليل. شغل منصب وزير بلا حقيبة ووزير الاتصالات في حكومة نتنياهو حتى عام 2019.

المصدر: detaly.co.i