كوبا ترفض عقوبات واشنطن عليها وتعلن تضامنها مع مادورو

أعلنت الحكومة الكوبية رفضها للعقوبات الأمريكية الجديدة عليها، مكررة تضامنها مع فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو، ومؤكدة أن هذه سياسة لانتزاع تنازلات من هافانا عبر خنق اقتصادها.

وجاء في بيان للحكومة نشرته الصحافة الرسمية، أن "كوبا تتضامن مع الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو ومع الثورة البوليفارية والتشافية.. ووحدة شعبها غير قابلة للتفاوض".

وأضاف البيان أن "الهجمات الأخيرة على كوبا تستند إلى ذرائع واهية، أبرزها اتهام كوبا بالتدخل عسكريا في فنزويلا، وهي كذبة رفضتها الحكومة الكوبية"، معتبرة أن "الهدف هو دائما انتزاع تنازلات سياسية من الأمة الكوبية عبر خنق اقتصادها".

وفنزويلا حليف سياسي رئيسي لكوبا منذ نحو 20 عاما وأكثر مزود لها بالنفط.

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من جهتها، تؤكد الولايات المتحدة أن لكوبا قوات في فنزويلا وتطالب بسحبها، لكن هافانا تنفي ذلك مؤكدة أن "الكوبيين الموجودين في فنزويلا هم مدنيون وخصوصا أطباء".

وأعلنت واشنطن الثلاثاء، عن حزمة عقوبات جديدة دخلت الأربعاء حيز التطبيق، بينها منع الأمريكيين من التوجه إلى كوبا في إطار رحلات سياحية بحرية.

وتضاف عقوبات واشنطن الجديدة، إلى إجراءات عدة سبق أن اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ توليه الرئاسة على حساب تقارب تاريخي بادر إليه سلفه باراك أوباما نهاية عام 2014.

المصدر: أ ف ب