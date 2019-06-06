رئيس وزراء المجر وزعيمة ميانمار "متخوفان" من تزايد المسلمين في بلديهما

أعرب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، ورئيسة ميانمار، أون سان سو تشي، عن قلقهما بشأن "تزايد أعداد السكان المسلمين" في بلديهما.

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وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء المجري، زعيمة ماينمار في مكتبه بالعاصمة بودابست، وبحثا خلال لقائهما قضايا عديدة أبرزها الهجرة غير الشرعية.

وأكد الطرفان أن "قضية الهجرة هي أحد أكبر التحديات التي تواجهها أوروبا وجنوب شرق آسيا في الوقت الحاضر".

وأكد بيان صدر بعد لقائهما أن "الطرفين أشارا إلى أن منطقتيهما عرفتا ظهور مشكلة التعايش مع السكان المسلمين الذين يتزايد عددهم باستمرار".

وانتقدت منظمات حقوقية الرئيسة أون سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بسبب سكوتها على ممارسة جيش بلادها لأعمال عنف يرى حقوقيون أنها قد ترقى لتطهير عرقي بحق الروهينغا المسلمين، ودفاعها عن الإجراءات التي اتخذها الجيش ضدهم.

يذكر أن مفوضية حقوق الإنسان في مجلس أوروبا كانت أصدرت تقريرا حديثا يتهم حكومة أوربان باستخدام خطاب معاد للمهاجرين يغذي "الخوف والأحقاد وكره الآخر".

المصدر: "الغارديان"