وزير خارجية ألمانيا يزور إيران الأسبوع المقبل

يصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إيران، الأسبوع المقبل، في إطار جولة شرق أوسطية تشمل 3 دول يبحث خلالها سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

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وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار أن الجولة ستشمل أيضا الإمارات العربية المتحدة والأردن، وقالت: "إنها رحلة إلى الأزمة"، لافتة إلى أن ماس يعتزم الدعوة إلى التعقل واحتواء التصعيد في المنطقة.

وأضافت المتحدثة أن الجولة تجري بالاتفاق والتنسيق مع بريطانيا وفرنسا اللتين تدعمان الاتفاق النووي، وتمت مناقشتها مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. كما تتزامن الزيارة مع جهود يبذلها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طهران للبحث عن سبل تجنيب المنطقة حربا قاسية.

ويعد ماس، أول وزير ألماني يزور إيران منذ عامين ونصف العام.

وكان المستشار السياسي في وزارة الخارجية الألمانية ينس بلوتنر التقى مع نائب وزير الخارجية الإيراني قبل أسبوعين من أجل الإعداد لزيارة ماس. وتسببت هذه الزيارة بغضب الولايات المتحدة الأمريكية، التي انسحبت قبل عام من الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه بعد عناء، والذي يهدف لمنع إيران من تصنيع قنبلة نووية، وتضع واشنطن طهران حاليا تحت ضغط من جديد بعقوبات اقتصادية شديدة.

المصدر: رويترز+د ب أ+ فارس