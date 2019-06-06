بوتين يعرض على صحفية أمريكية النزال على "حصير التاتامي"

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، في لقاء مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية، أنه لن يدخل إلى الحلبة لمواجهة صحفية أمريكية مغرمة بالملاكمة التايلاندية.

لكن بوتين دعا الصحفية الأمريكية للنزال في الجيدو، وحذرها من أنه في هذه الحالة، عليها أن تكون لديها ميزة تنافسية.

من جانبه، أعلن المشرف على اللقاء، أن هذا الحديث دار، بعد أن طرحت روزاليند ماثيسون المحررة التنفيذية للسياسة الدولية في وكالة "بلومبرغ"، سؤالا على الرئيس الروسي، حول الملاكمة التايلاندية.

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وقالت الصحفية الأمريكية، مخاطبة الرئيس بوتين: "لست متأكدة، من أني سأتجرأ على دخول الحلبة معكم". فرد عليها بوتين بالقول: "أود القول، أولا، أنني لن أذهب إلى الحلبة معك. ليس لأنك سيدة، ولكن لأن كل فرد يجب أن يقوم بعمله وبما يتقنه. أنا لم أمارس الملاكمة قط. لكن أدعوك للنزال على حصير التاتامي".

المصدر: نوفوستي - سبورت