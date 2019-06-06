 
مباشر
عاجل
الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية السودان حتى نقل السلطة لحكومة مدنية

إسرائيل تسعى لإحباط قرار أمريكي يؤيد حل الدولتين

أخبار العالم

إسرائيل تسعى لإحباط قرار أمريكي يؤيد حل الدولتين
Reuters
السناتور ليندسي غراهام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ly6g

رفض سيناتورات أمريكيون بارزون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بينهم ليندسي غراهام المقرب من الرئيس دونالد ترامب، مطالب إسرائيلية بوقف مشروع قرار في الكونغرس يؤيد حل الدولتين.

إقرأ المزيد
موسكو وبكين تدعوان لتفادي أي خطوات تقوض حل الدولتين في الشرق الأوسط
موسكو وبكين تدعوان لتفادي أي خطوات تقوض حل الدولتين في الشرق الأوسط

وذكرت قناة "ريشت" التي نقلت هذا النبأ أنه من المتوقع تبني مشروع هذا القرار في مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي بأن مشروع القرار سيطرح على طاولة الكونغرس قريبا، وبرر مسؤولون في الإدارة الأمريكية عدم تأييدهم فكرة حل الدولتين بأن هناك اختلافا عميقا بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول معنى هذا الحل.

وأفيد بأن السفير الإسرائيلي في واشنطن رون درمير ومسؤولين إسرائيليين آخرين يلحون على السناتورين غراهام، وكريس فان هولين ليشطبا تعبير حل الدولتين من مشروع القرار.

ويدعي الدبلوماسيون الإسرائيليون أنهم لا يعارضون مشروع قرار يدعو لمفاوضات مباشرة بين الطرفين بدون شروط مسبقة ما لم تتم الإشارة إلى الوضع النهائي الذي تهدف إليه هذه المفاوضات.

وأضاف الموقع أن غراهام، وفان هولين رفضا حتى الآن التوجهات الإسرائيلية بهذا الصدد، وقالت الناطقة بلسان فان هولين إنه والسناتور غراهام يؤيدان حل الدولتين منذ مدة طويلة ويعملان على دفع تبني الكونغرس لهذا الحل، فيما لم يرد أي تعقيب من السفارة الإسرائيلية في واشنطن على هذا النبأ.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي "مكان"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطوة غير مسبوقة.. إطلاق صاروخي ناجح نفذته الصين من البحر