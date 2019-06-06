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سيناتور أمريكي يهدد بجعل إيران "قطعة من الخبز المحمّص"

أخبار العالم

سيناتور أمريكي يهدد بجعل إيران
AFP Jason Waite
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توعد العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي آدم كينزينجر إيران بهزيمة سريعة وفادحة في حال اندلاع حرب بينها والولايات المتحدة.

وحمّل كينزينجر، وهو العضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في حديث لقناة "فوكس نيوز" الإيرانيين المسؤولية عن استفزاز الولايات المتحدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ولاسيما في العراق واليمن، قائلا إن لدى الرئيس دونالد ترامب الحق في اتباع نهج صارم تجاه الجمهورية الإسلامية.

وذكر تعليقا على تصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بشأن استعداد طهران للتعامل مع القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، أن إيران ستتكبد هزيمة فادحة، وقال: "أما بخصوص المواجهة العسكرية فإن هذا النزاع سيكون أحادي الجانب إلى حد كبير، وستصبح إيران خلال فترة قليلة من الوقت مجرد قطعة من الخبز المحمص".

وأعرب كينزينجر عن ثقته بأن الحكومة الإيرانية لن تقدم على خرق الخط الأحمر ومواجهة القوات الأمريكية عسكريا، محذرا من مهاجمة فصائل متحالفة مع إيران في المنطقة العسكريين الأمريكيين.

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وجاءت هذه التصريحات على خلفية إعلان ترامب أن "إمكانية الحرب مع إيران في المنقطة لا تزال قائمة دائما"، وذلك وسط التصعيد بين واشنطن وطهران في الشرق الأوسط.

المصدر: RT

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