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خامنئي يتهم السعودية والبحرين بـ"الخيانة والتمهيد لمخطط خبيث"

أخبار العالم

خامنئي يتهم السعودية والبحرين بـ
Reuters Official Khamenei website
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اتهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي دولا عربية، بما فيها السعودية والبحرين بـ"خيانة الشعب الفلسطيني"، معتبرا أن "هذه الخيانة مهدت الطريق أمام صفقة القرن الأمريكية".

ووصف خامنئي في خطبة صلاة عيد الفطر في طهران خطة السلام الأمريكية الجديدة بأنها "خيانة عظمى للإسلام" وتعد من القضايا الأولى للعالم الإسلامي، وتابع: "خيانة بعض الدول الإسلامية كالبحرين والسعودية مهّدت لمخطط خبيث كهذا".

وشن خامنئي هجوما على البحرين لخطتها استضافة "ورشة العمل" الاقتصادية للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، قائلا: "هذا المؤتمر مرتبط بالأميركان، ولكن حكام البحرين استضافوا هذا المؤتمر وهيؤوا له، بضعفهم وعجزهم ومنهجهم المعادي للشعب وللإسلام، وليعلم حكام البحرين والسعودية ما المستنقع الذي ورطوا أنفسهم فيه".

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وشدد خامنئي على أن "صفقة القرن" لن تؤتي بأي ثمار"، معربا عن شكره للدول العربية والفصائل الفلسطينية التي رفضت خطة السلام الأمريكية، مشيرا إلى ضرورة أن "تتحد الدول الإسلامية أمام الوجود الإجرامي للعدو المغتصب في فلسطين".

ونصح المرشد "بعض الدول الإسلامية التي تسعى إلى المصالحة مع إسرائيل وإثارة الخلاف بين المسلمين" بالرجوع إلى "الطريق الصواب والتوبة عما فعلته".

المصدر: "فارس" + "إرنا"

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