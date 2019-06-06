إيران تعلق الأمل على آبي لتخفيف التوتر مع واشنطن

أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن أمله بأن تخفض زيارة رئيس وزراء الياباني شينزو آبي المرتقبة إلى طهران من حدة التوتر في المنطقة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن عراقجي قوله في مقابلة مع قناة يابانية إن "اليابان قد تتمكن من أن تجعل الأمريكيين يدركون الظروف الراهنة"، مبديا أمله في أن تخفف زيارة آبي إلى طهران من "حدة التوتر في المنطقة".

ورحب عراقجي بزيارة رئيس الوزراء الياباني إلى طهران، موضحا أن آبي "سيجتمع الأسبوع المقبل مع المسؤولين الإيرانيين" وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتابع، أن "إيران لم تكن ترغب في أن يتدخل طرف ثالث كوسيط بينها وبين واشنطن"، فيما اعتبرت القناة اليابانية أقوال عراقجي بمثابة ترحيب من قبل طهران بالوساطة اليابانية بين إيران والولايات المتحدة.

وكانت وكالة كيودو اليابانية قد أعلنت رسميا أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيزور طهران في 12-14 يونيو الجاري، في أول زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى إيران منذ عام 1978، ليلتقي رئيس الدولة حسن روحاني في 12 يونيو والمرشد الأعلى خامنئي في 13 يوليو.

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وتأتي زيارة شينزو آبي إلى إيران وسط مواجهة متوترة بين طهران وواشنطن، وبعد زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى اليابان الشهر الماضي.

المصدر: "تسنيم"