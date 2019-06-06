البابا فرنسيس يستقبل بوتين في الفاتيكان في 4 يوليو

أعلن المتحدث باسم الكرسي البابوي اليوم الخميس أن البابا فرنسيس سيستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الفاتيكان في 4 يوليو المقبل.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن القائم بأعمال رئيس مصلحة النشر لدى الكرسي البابوي أليساندرو جيزوتي قوله: "يمكنني التأكيد أن البابا فرنسيس سيستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 4 يوليو".

وسبق أن اجتمع بوتين مع فرنسيس مرتين، وبحثا خلال آخر لقاء في الفاتيكان في 10 يونيو عام 2015 أهم القضايا الدولية، إضافة إلى العلاقات الثنائية القائمة بين موسكو والفاتيكان.

المصدر: نوفوستي