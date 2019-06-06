ألغى قاضي المحكمة العليا النيوزيلندية كاميرون ماندر، قرار منع وسائل الإعلام من نشر صور برينتون تارانت، منفذ مذبحة المسجدين التي شهدتها مدينة كرايست تشيرتش في 15 مارس الماضي.

وأوضح البروفيسور بيل حوج المتخصص في الشؤون القانونية بتعليق على قرار رفع الحظر، أن سبب هذا الإجراء يعود لضرورة ضمان الشفافية في ما يتعلق بشهود العيان، وليتأكد القضاء من أنهم يتعرفون على المجرم استنادا إلى تجربتهم الشخصية، لا الصور الصحفية.

وفور رفع الحظر، نشرت وكالة "أسوشيتد برس" صورا للسفاح وهو يمثل أمام القضاء.

AP Mark Mitchell

AP Mark Mitchell

AP Mark Mitchell

المصدر: "أسوشيتد برس"